شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطلق أغنية "تساوى الكل" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان حسين الجسمى، أغنية :"تساوى الكل"، اليوم الأحد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت أكثر من 25 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحها.

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمى قد طرح أغنية جديدة بعنوان" لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

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وكان حسين الجسمى قد حرص على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى الـ41، عبر حسابه على انستجرام، وذلك قبل أيام، وكتب الجسمى :" أفراحنا واحدة وقلبنا واحد.. تهانينا للأشقاء #البحرين باليوم الوطني .. كل عام والأمن والأمان والنماء والرخاء".