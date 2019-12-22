محمد هنيدي يسخر من ليدي غاغا – بالصورة

متابعة بتجـــــــرد: سخر الممثل المصري محمد هنيدى من النجمة العالمية ​ليدي غاغا​، بسبب منشور طريف لها عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وكتبت ليدي غاغا: “سألتني مساعدتي إمتى آخر مرة استحميت رديت عليها لا أعلم”.

ورد هنيدي على ليدي غاغا بطريقة ساخرة، ووضع صورة من فيلم “فول الصين العظيم”، ليدخل متابعوه بالرد عليها أيضاً مؤكدين أن منشورها ليس طريفاغً ولا تتمتع بالحس الكوميدي قائلين، “لا أغاني كويسة ولا ريحة كويسة”.

منشور ليدي غاغا أشعل المواقع العالمية وصدم الجمهور، إذ أن تصريحها هذا يدل على أنها ليست نظيفة، فيما قال البعض إن هذا الموضوع يمكن أن يكون مزحة وأن ليدي غاغا لا تعنيه فعلياً، ويجب أن توضّح ماذا تقصد.