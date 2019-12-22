الأمير هاري يسعد الأيتام ويتحول إلى بابا نويل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: لطالما تميّز ​الأمير هاري​ عن شقيقه ​الأمير ويليام​ بحبه لروح الدعابة وكسره للتقاليد، لكنه هذه المرة اختار أن يتقرب من الأطفال الأيتام على طريقته الخاصة لمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد.

“هاري” تنكر بزي ​بابا نويل​ ووجه رسالة مؤثرة عبر مقطع فيديو هنأ فيها أطفال الجنود المفقودين بالعيد، قال فيها نعم، فقدان الأب أمر شديد الصعوبة، لكنني أعلم أن كل فرد فيكم، بمساعدة الآخرين، سيصنع لنفسه مستقبلاً باهراً، كما أعلم أيضاً أنكم ستتمتعون بعيد ميلاد مدهش”.

وحضر الأمير هاري بهذا الزي حفلة خيرية للمناسبة أقامتها جمعية «سكوتيز ليتل سولجرز»، لرعاية أطفال الجنود البريطانيين المفقودين في الحروب.

إشارة إلى أن الأمير هاري 35 عاماً يقضي الآن عطلة لمدة 6 أسابيع من الواجبات والمهام الملكية بصحبة زوجته ​ميغان ماركل​، دوقة ساسيكس وذلك في كندا حيث عاشت الدوقة لسنوات قبل زواجها حين كانت تصور مسلسلها Suits.

وسيقضي الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ عطلة الأعياد في مكان آخر.