نيللي كريم تضع شروطاً للمشاركة في هذا العمل الفني

متابعة بتجــــــــــرد: تلقت الممثلة المصرية نيللي كريم عرضاً لتقديم عمل مسرحي ضمن عروض موسم الرياض وكايرو شو على أن يكون العرض استعراضياً.
وتفكر نيللي في خوض التجربة لكنها وضعت شرطاً لكي تقبل بالأمر خصوصاً أنها لم تتعاقد بشكل رسمي حتى الآن، وهو أن تكون مدة العمل وذلك لإنشغالها في كانون الثاني/يناير المقبل بتصوير مسلسل النصابين الذي تعود به للدراما، وأن يتم تصميم الاستعراضات بشكل يليق بكونها في الاساس فنانة استعراضية قدمت العديد من الاعمال من هذه النوعية، وأن تقرأ سيناريو المسرحية في البداية لتحسم موقفها.
يذكر أن نيللي كريم كشفت أنها أجرت عملية استئصال ورم حميد في الوجه، في الولايات المتحدة الأميركية قبل فترة، وكان هذا سبب عدم ظهورها في مناسبات ومهرجانات فنية.
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