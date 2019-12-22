كارول سماحة: “٢٠ سنة مرت.. ولا يزال الوضع على حاله”

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو من أغنية “بصباح الألف التالت” التي أدّتها في لوحة فنية مميّزة خلال “حفل التكريم السنوي لمؤسسة مي شدياق”، بدورته الثامنة، والذي أحيته منذ فترة في لبنان.

وأرفقت كارول سماحة الفيديو بتعليق أشارت من خلاله إلى أنه رغم مرور 20 سنة على طرح هذه الأغنية التي تحمل توقيع الراحل منصور الرحباني، لا يزال الوضع في لبنان والوطن العربي على حاله فكتبت: “٢٠ سنة مرت على هذه الأغنية الرائعة للراحل الكبير منصور الرحباني…ولا يزال الوضع على حاله للأسف!! يمكنكم مشاهدتها كاملة على قناتي يوتيوب”.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة أصداء فيلمها الجديد “بالصدفة” والذي انطلق عرضه مؤخراً في عدد كبير من البلدان العربية بعد تصدّره المرتبة الأولى بشباك التذاكر في لبنان.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة قدّمت بصوتها شارة الفيلم والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري، كما وطرحت مؤخرًا كلب أغنيتها المصرية “انشالله” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.