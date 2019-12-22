190 مليون دولار.. إيرادات “حرب النجوم” في أول يومين

متابعة بتجـــــــــرد: تمكّن الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم، الذي جاء تحت اسم “Star Wars: The Rise of Skywalkers”، من تحقيق إيرادات بلغت 190 مليون دولار في أول يومين من عرضه، منها 100 مليون دولار في الليلة الأولى فقط، انفردت منها الولايات المتحدة بنحو 60 مليون دولار.
وبحسب موقع “هوليوود ريبورتر” الفني الأميركي، فإن شركة “والت ديزني” المنتجة للفيلم، أعلنت أن الجزء الجديد من فيلم حرب النجوم، تصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، في أولى ليالي عرضه، الخميس، وحصد 100 مليون دولار، من بينهما 40 مليونا داخل أميركا، و59 مليونا خارجها، فيما حصد الفيلم في اليوم الثاني، 90 مليون دولار، من بينها 20 مليونا في أميركا.
وأوضح الموقع الفني الأميركي أن إيرادات اليوم الأول للفيلم في الولايات المتحدة وكندا، أقل من إيرادات أجزاء أخرى من السلسلة، مثل “ذا فورس أويكنز”، الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015، و”ذا لاست جيداي”، الذي سجل 45 مليونا في 2017، إلا أن هناك توقعات مرتفعة، بأنه من الممكن أن يحقق نفس نجاحات الأجزاء السابقة.
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