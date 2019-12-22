حسين الجسمي يُكمل مسيرة الإبداع في “تساوي الكل” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “تساوي الكل” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية عاطفية، يؤدّيها “الجسمي” بإحساس مرهف ورومانسية عالية جداً، ليضمّها إلى أرشيفه الغنائي الحافل بالأعمال الفنية المميّزة التي أغنت المكتبة الموسيقية العربية طيلة السنوات الماضية.

أغنية “تساوي الكل” من كلمات أحمد الصانع، الذي كتب واحداً من أجمل النصوص العاطفية المغناة، ألحان فايز السعيد المعروف بألحانه العذبة التي تدخل إلى قلب المستمع بدون استئذان، وتوزيع ومكساج وماسترينغ حسام كامل.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو الأغنية حقق رواجاً واسعاً فور إطلاقه عبر قناة حسين الجسمي الشخصية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

كلمات الأغنية:

متى ترجع .. مثل ما كنت يا غالي

متى ترجع .. ترى ملّيت أنا لحالي

تساوي الكل وأشوفك في عيون الكل

ترى من صرت متغيّر حبيبي منشغل بالي

متى ترجع .. مثل ما كنت يا غالي

متى ترجع .. ترى ملّيت أنا لحالي

متى ترجع .. أبي ترجع

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تعال الحين .. أبيك الحين مو بعدين

أنا وقلبي وعيوني حيل مشتاقين

أبي تنوّر .. مثل قمرة بعزّ الليل

صعب اصبر أنا بدونك أحبك حيل أحبك حيل

متى ترجع .. مثل ما كنت يا غالي

متى ترجع .. ترى ملّيت أنا لحالي

متى ترجع .. أبي ترجع

لمشاهدة فيديو أغنية “تساوي الكل”: