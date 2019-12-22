كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد طفلها.. والإحتفال ضخم جداًّ!

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلاد طفلها سانت الذي بلغ الأربع سنوات من العمر. وكعادتها اتّبعت أسلوبها المعتاد في ترتيب أضخم حفلات أعياد الميلاد لأفراد عائلتها.

واختارت هذه المرة إقامة احتفال استوحت فكرته من فيلم الديناصورات الكلاسيكي “جوراسيك بارك”، فقلبت منزلها لحديقة “تي- ريكس”. وتواجدت الديناصورات عند مدخل الحديقة، ويستقبل الأطفال ديناصور من نوع تي- ريكس ضخم لونه أحمر.

ونشرت كارداشيان مجموعة من الصور الملتقطة خلال حفلة عيد ميلاد ابنها، وتجدون بعضها مرفقة.