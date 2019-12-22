زوج أنغام يطمئن الجمهور على صحتها

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم عن تطوّرات الحالة الصحية لزوجته النجمة المصرية أنغام، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات في القاهرة.

وكتب ابراهيم عبر حسابه على “فيسبوك”، مطمئناً جمهور أنغام: “عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها”.

وتابع: “الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتاً خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات؛ ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكراً”.

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وكانت أنغام سافرت إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء احتفالها المقرر إقامته في الرياض الاثنين 23 كانون الأول الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية لتركيب دعامة كحل موقت لمواجهة الحصوة التي تعاني منها على الكلى.

ومن المفترض أن تقوم أنغام، بإجراء عملية جراحية أخرى بعد انتهائها من الحفلات الغنائية المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، لإزالة الحصوة بشكل نهائي.

من أسرة موقع بتجــــرد، تنمنّى الصحة والشفاء الكامل للفنانة المصرية أنغام.