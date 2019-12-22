سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019

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العين الإخباريةالأحد 2019/12/22 10:56 ص بتوقيت أبوظبي
شركة صرافة مصرية - رويترز
تباين متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأحد في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب، وفق متعاملين.
وفي الوقت الذي خفضت فيه بعض المصارف سعر العملة الخضراء استقر السعر في بنوك أخرى، فيما حافظت العملة المصرية على مكاسبها.
وتراجع الدولار أكثر من 11% أمام الجنيه المصري خلال عام 2019، وفقا لحسابات رويترز.
كما شهد ديسمبر الجاري انخفاض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، عندما سجلت 15.79 جنيه.
أعلى سعر بيع للدولار في مصر
وجاء أعلى سعر شراء للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه مقابل بـ16.09 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
وجاء أقل سعر للدولار في المصارف لدى بنوك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك عودة عند 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.
السعر المهيمن للدولار في مصر
وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في عدة بنوك، على رأسها البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنوك مصر والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني والمصري الخليجي والبركة.
أسعار اليورو والإسترليني
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.69 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.75 جنيه للشراء و21.04 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.42 جنيه للشراء مقابل 53.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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