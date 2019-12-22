عصام كاريكا: لهفة الألبوم انتهت.. وهذا سبب ابتعادي عن التمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري عصام كاريكا إنه لا يحب أغاني المهرجانات الشعبية، مبديًا رأيه حاليًا في سوق الكاسيت وصناعة الألبومات.

وأضاف كاريكا في لقاء مع "فوشيا" خلال حضوره فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ16 أن العيب فيه لأنه لا يحبها.

واستطرد عصام في حديثه عن سبب ابتعاده عن التمثيل، خاصة أن تجربته في فيلم "عايز حقي" كانت قوية وناجحة.

وأفصح عن أفضل أغنية أحبها في عام 2019 وكانت للفنان المصري عمرو دياب.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، قد أنهت الخلاف القائم بين المطرب والملحن عصام كاريكا، والمطربة الجزائرية ياسمين نيار بعدما اتهمته الأخيرة بالنصب عليها في تعاونهما الأخير من خلال أغنية "الواد الحريف".

وأصدرت النقابة بيانًا صحفيًا أكدت فيه مثول عصام كاريكا للتحقيق في مقر النقابة بعدما قدمت "ياسمين" شكوى وإنذارا في النقابة اتهمته فيهما بالنصب عليه، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البيان أن النقابة أصدرت قرارها ببراءة "كاريكا" من تهمة النصب، معللة ذلك بأنه قدّم خلال التحقيقات ما يثبت تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه، إذْ أكد أنه لم يتسلم منها المقابل المادي كاملًا للحصول على حق الأغنية المذكورة طبقًا للتعاقد المبرم بينهما.

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وأشار البيان إلى أن ياسمين نيار، قالت إنها لم تتسلم من عصام كاريكا لحن أغنيتها "الواد الحريف" رغم حصوله على أجره كاملًا، وأثبتت التحقيقات بناء على التعاقد أن الاتفاق كان ينص على حصول "كاريكا" على مبلغ قدره 8000 دولار فقط، واستلام مبلغ 3000 دولار فقط والباقي 5000 دولار فقط عند تسليم الأغنية.

وشدد البيان أنه بناء عليه قررت النقابة حفظ الشكوى المقدمة من المطربة الجزائرية، بعد التحقيق مع عصام كاريكا، لأنه لم يتسلم حتى اللحظة المبلغ المتبقي من حقوق الأغنية.

وجاء في نص البيان: "تنويهًا بشأن الشكوى المقدمة من السيدة نجاة بن عزبية الشهيرة بياسمين نيار، ضد الأستاذ عصام عبد العزيز محمد أحمد وشهرته عصام كاريكا، فقد تقدمت الشاكية في 25/8/2019 بشكوى ضد المشكو في حقه مفادها اتفاقهما على عمل لحن غنائي بعنوان (الواد الحريف)".

وأضاف البيان: "الشاكية وجهت إنذارًا بنفس مضمون الشكوى إلى النقابة وورد إليها بتاريخ 15/9/2019، حيث حضر لمقر النقابة الأستاذ عصام كاريكا وتم إجراء التحقيق اللازم معه".

ونوّه البيان: "قدم عصام كاريكا عدد شهادتين من الإدارة المركزية للمصنفات الفنية تفيد قيامه بتسجيل الأغنية كلحن وكلمات غناء الشاكية وذلك بتاريخ 13 /9 /2018، وبتاريخ 28 /10 /2018".

واستطرد البيان: "عصام كاريكا أكد أن اللحن جاهز وفي انتظار أن تقوم الشاكية بسداد باقي مستحقاته المتفق عليها وقدرها 5000 دولار وتقوم بتسجيل الصوت النهائي عليها".

وتدور بين كاريكا ونيار الكثير من المشاكل منذ تصاعد أزمتهما بشأن هذه الأغنية، حيث أقدمت الأخيرة على اتهام الأول بالتحرش بها وقدمت فيه بلاغًا رسميًا بحسب قولها.