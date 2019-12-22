عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في "ميدل بيست".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو ينقذ الفنانة دينا الشربيني، من موقف محرج، خلال حفله الغنائي الذي أحياه أمس السبت في ختام أمسيات مهرجان "ميدل بيست" الغنائي والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل التي يعرضها الفيديو، يظهر دياب وهو يقدم دينا للجمهور، باعتبارها الفنانة الوحيدة المشاركة في المهرجان إلى جانبِ الفنانين الذكور، وذهب وأمسك يدها لتصعد إلى المسرح، ولكن عندما بدأت دينا الشربيني في الحديث مع الجمهور، بدا أنَّ الميكرفون معطل، مما جعل عمرو دياب يتدارك الموقف سريعا، ويعطيها الميكروفون الخاص به لتكمل حديثها مع الجمهور.

وسألت دينا الشربيني الجمهور إن كانوا قد سمعوا ما قالت في المرة الأولى، فأجابوها بالنفي لتقوم بإعادة ما قالته وهو أنها سعيدة للغاية بتواجدها في مهرجان "ميدل بيست" في الرياض.

وكانت الشربيني وصلت إلى السعودية إلى جانب عمرو دياب، من أجل المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان "ميدل بيست" الغنائي، كما رافقهما عدد من الفنانين المصريين مثل محمد هنيدي وشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني، وقدم فيه دياب حفله الغنائي الذي تضمن مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة.

يُذكر أنَّ فعاليات مهرجان "ميدل بيست" التي أقيمت في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استضافت أهم 100 منسق أغانٍ (دي جي) عالمي، وضمت 5 مسارح لتستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.

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وفي سياق آخر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام مقطع فيديو يظهر خلاله الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وهما يرقصان على إحدى الأغاني الأجنبية، لكن لم يجرِ الكشف عن المكان أو الوقت الذي التقط فيه.

وعلى صعيد العمل اعتذرت الفنانة دينا الشربيني عن الجزء الثاني من مسلسل "زى الشمس" فى اللحظات الأخيرة، والذي كان من المفترض أن تشارك به فى سباق دراما رمضان ٢٠٢٠، من أجل أن تتعاقد على مسلسل جديد يحمل عنوان "لعبة النسيان" وهو فورمات ايطالي من تأليف تامر حبيب، ومن المقرر أن تبدأ تصويره فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.