بيومي فؤاد يخوض السباق الرمضاني 2020 بـ"خالد بن الوليد"

أعلن الفنان بيومي فؤاد ، إنه سيخوض السباق الرمضاني 2020، بمسلسل "خالد بن الوليد"، ومن المقرر البدء في تصوير خلال الفترة المقبلة.
وتحدث بيومي فؤاد عن مسلسله الجديد "حشمت في البيت الأبيض" قائلا: كان هناك أراء بأنه سيكون 30 حلقة تعرض في الماراثون الرمضاني، وأراء رجحت تقديمه على عدة أجزاء، إلا أنه تم الاستقرار على عرضه عبر منصة "watch it".
وقال إنه ينتظر عرض فيلم "شاومبينج" الذي يناقش تسريب الامتحانات في الثانوية العامة، أما فيلم "صاحب المقام" فلم يحدد موعد طرحه حتى الآن.
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