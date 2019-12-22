فيلم "شاومينج" يدخل مرحلة المونتاج والعرض في يناير

دخل فيلم "شاومينج" الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد مرحلة المونتاج بقيادة المخرج شادي أبو شادي حيث يسعى لإنهاء هذه المرحلة استعدادًا لطرح العمل خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات منذ أكثر من عام، ليشارك به المنافسة السينمائية بموسم رأس السنة المقبل.

ويستخدم المخرج تقنية "الهولوجرام" وتعتبر المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بعمل سينمائي مصري، ويعد الفيلم إحدى بطولات بيومي فؤاد المطلقة.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد وحامد الشراب ونشوى مصطفى وصلاح عبدالله وتوني ماهر وهو من إخراج شادي أبوشادي، "شاومينج" اسمه مأخوذ من اسم الصفحة التي تسرب امتحانات الثانوية العامة، ويبرز مدى تأثير هذه الظاهرة على الطلاب وجهود الدولة على القضاء عليها، وذلك بسرد الأحداث في قالب كوميدي.

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