محمد رجب يؤدي مناسك العمرة ويستأنف تصوير "الأخ الكبير"

سافر النجم محمد رجب خلال الأيام الماضية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وقال محمد رجب ، إنه يتواجد حاليا في السعودية لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه في أجازة قصيرة من تصوير مسلسله الدرامي الجديد "الأخ الكبير".

وأضاف أنه يستأنف تصوير مشاهده في المسلسل خلال الأيام المقبلة عقب عودته إلى مصر، مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده بالعمل.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين.

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والمسلسل يسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية أعمال ال 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.

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