انضمام صلاح عبد الله لطاقم فيلم “الخطة العامية”

كشف الفنان علي ربيع اليوم السبت، عن انضمام الفنان صلاح عبد الله لطاقم عمل فيلم “الخطة العامية”، ونشر صورة من الكواليس، عبر حسابه الخاص على “انستجرام”.

وعلق ربيع على الصورة قائلًا: “من تصوير فيلم الخطة العامية دعواتكم إن شاء الله قنبلة، هتولع نار هتبقى دمار، ينضم إلينا اليوم العالمي الأستاذ صلاح عبد الله بنشكروا جدا، انتظرونا قريبًا”.

“الخطة العامية” يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن المعروف بـ”توتا”، والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم كنز.

وفي سياق منفصل، يستعد علي ربيع لتحضيرات مسرحيته الجديدة، بناءً على طلب الجماهير، وحالة الحزن التي أحاطت الجمهور لانتهاء الموسم الأخير من “مسرح مصر”.

حيث أعلن ربيع مؤخرًا، عبر حسابه على “انستجرام” عن المسرحية الجديدة قائلًا: “جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي ميرضنيش زعلكم على نهاية مسرح مصر، وجايلكم بخبر جميل إن شاء الله ، راجعلكم بمسرحية جديدة قوية جدًا قريبًا”.

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ويشارك ربيع في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2020 بمسلسل “وصل أمانة”، مع الفنان مصطفى خاطر، إنتاج شركة “سينرجي”.

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