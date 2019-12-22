شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيله..كريم فهمي يكشف موعد عرض "ديدو" وسبب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان كريم فهمي عن موعد عرض فيلم "ديدو" الذي يقوم ببطولته، والذي كان من المقرر طرحه خلال موسم منتصف العام الدراسي القادم قبل أن يتم تأجيله، وذلك رغم الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل منذ فترة ليخمن البعض بأن الفيلم سيتم طرحه بموسم شم النسيم.





كريم فهمي أكد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنهم استقروا علي طرح الفيلم خلال موسم عيد الفطر القادم، وأضاف أن الفيلم يحتاج إلي مجهود كبير بالنسبة للجرافيكس الذي يعتمد عليه العمل إلي حد كبير، وبالتالي قررت الشركة المنتجة عدم التسرع بطرح الفيلم بالتزامن مع أعياد الكريسماس وموسم منتصف العام الدراسي، بهدف الانتهاء من كافة عمليات الجرافيكس المتعلقة بالعمل ليخرج في أفضل صورة ممكنة.

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جدير بالذكر أن أحداث فيلم "ديدو" تدور في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، كما يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.