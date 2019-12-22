شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تطلق "هاشتاج" من أجل عيد ميلاد عمرو يوسف وتدعو الجمهور لتهنئته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة كندة علوش، زوجها النجم عمرو يوسف، بمناسبة عيد ميلاده، والذى سيوافق غدًا الإثنين 23 ديسمبر، حيث نشرت كندة صورة لعمرو يوسف ودعت الجمهور لتهنئته.
وقالت كندة "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجي وحبيبي أنا حعايدو بس حابة إنو أنتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شي أو يقلو رأي أو يدعيلو دعوة حلوة".
وأطلقت كندة هاشتاج "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف"، من أجل توجيه التهنئة لعمرو يوسف عليه، حيث قالت كندة في نفس التغريدة على "تويتر"، "ياريت يكتبهالو مع هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. أنا بانتظار معايداتكم"
تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس" ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقى ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا فى فيلم "ولاد رزق" بجزئية الأول والثانى
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