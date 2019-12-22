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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الكريسماس.. فنانات بزي "ماما نويل".. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الكريسماس الذى يوافق يوم 25 من شهر ديسمبر الجارى كل عام، وتسود أجواء احتفالية بكل مكان حول العالم، ويتميز هذا العيد بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص لبذلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالا بهذه المناسبة.
ويعد الوسط الفنى أكثر المحتفلين بعيد الكريسماس، فالمطربين يتجهون لإقامات الحفلات الغنائية فى مختلف دول العالم، اما الفنانات فترتدن زى "ماما نويل"، وهو اللقب الذى أطلق عليهن بسبب ارتدائهن البذلة الحمراء الذى يرتديها "سانتا كلوز" وهو ما نستعرضه من خلال الصور التى نشرت خلال العوام الماضية.
مروى اللبنانية
هيفاء وهبى
سيرين عبد النور
دومينيك حورانى
ميريام فارس
دوللى شاهين
شيماء سيف
نجوى كرم
لبلبة
اليسا
مى عز الدين
نيكول سابا وزوجها يوسف الخال
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