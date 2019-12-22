فن ومشاهير

قبل الكريسماس.. فنانات بزي "ماما نويل".. تعرف عليهن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الكريسماس الذى يوافق يوم 25 من شهر ديسمبر الجارى كل عام، وتسود أجواء احتفالية بكل مكان حول العالم، ويتميز هذا العيد بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص لبذلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالا بهذه المناسبة.

ويعد الوسط الفنى أكثر المحتفلين بعيد الكريسماس، فالمطربين يتجهون لإقامات الحفلات الغنائية فى مختلف دول العالم، اما الفنانات فترتدن زى "ماما نويل"، وهو اللقب الذى أطلق عليهن بسبب ارتدائهن البذلة الحمراء الذى يرتديها "سانتا كلوز" وهو ما نستعرضه من خلال الصور التى نشرت خلال العوام الماضية.

مروى اللبنانية
مروى اللبنانية

 

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

 

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

 

 

دومينيك حورانى
دومينيك حورانى

 

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ميريام فارس
ميريام فارس

 

دوللى شاهين
دوللى شاهين

 

شيماء سيف
شيماء سيف

 

نجوى كرم
نجوى كرم

 

لبلبة
لبلبة

 

اليسا
اليسا

 

مى عز الدين
مى عز الدين

 

نيكول سابا وزوجها يوسف الخال
نيكول سابا وزوجها يوسف الخال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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