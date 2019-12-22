شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شعراء ومطرب بتوقيع الهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشعراء الثلاثة تامر حسين وأمير طعيمة وخالد تاج الدين مع الهضبة عمرو دياب فى طائرة واحدة، بعد مشاركتهم فى حفل "ميدل بيست"، الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ومن المعروف أن الثلاثة شعراء تعاونوا مع الهضبة عمرو دياب فى عدة أغانى ناجحة، فالشاعر تامر حسين تعاون مع الهضبة ما يقرب من 50 أغنية أبرزهم، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "راجع"، "وياه"، "بناديك تعالى"، ساعة الفراق".





وتعاون الشاعر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب، "كمل كلامك، "حكايتك ايه"، "الله لا يرحمنى منك"، أما الشاعر خالد تاج فتعاون مع الهضبة من خلال أغنيات عديدة أبرزها، "ليلي نهاري" "قصاد عينى" "وماله" "قبل الوداع" وآخرها أغنية كأس العالم "الفرحة الليلة".