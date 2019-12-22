شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإعلان الرسمى الثانى لفيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى الإعلان الرسمي الثاني له وهو من إخراج سعيد الماروق، ومن المقرر إطلاقه في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 25 ديسمبر المقبل.

ويظهر في الإعلان الثاني للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين المشاهد التي تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات، وتفاصيل جديدة في الخدع والألاعيب بين الشخصيات.

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يدور الفيلم حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.