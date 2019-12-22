شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تختار كلمات وألحان ألبومها الجديد بمشاركة زوجها أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة أنغام اختيار كلمات وألحان أغنيات ألبومها الجديد بمساعدة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، قبل البدء فى تسجيلها وتوزيعها.

وقال الموزع أحمد إبراهيم لـ"الخليج 365": "بالفعل اختارنا أنا وأنغام عددا من الأغنيات والألحان، ونعد الجمهور بألبوم مختلف ومميز على كافة المستويات سواء الكلمة أو الموسيقى أو أداء أنغام".

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يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طمأن جمهور ومستمعى زوجته الفنانة الكبيرة أنغام، بعد أخبار عن نقلها للمستشفى إثر إصابتها بحصوات على الكلى تسببت فى شعورها بآلام، وتركيبها دعامة مؤقتة لحين إجراء عملية تفتيت الحصوات وذلك لارتباطها بحفلات فى المملكة العربية السعودية.

وقال إبراهيم فى تصريحات لـ"الخليج 365": أنغام "زى الفل" وملتزمة بإحياء حفلاتها وأنا شجعتها على ذلك.. وكل ارتباطاتها الغنائية فى موعدها".

ومن المقرر أن تحيى أنغام حفلين فى السعودية يومى 23، 27 من الشهر الجارى، وبعد ما تنتهى من حفليها تعود للقاهرة لكى تجرى عملية تفتيت الحصوات حسب اتفاقها مع الأطباء، حيث سافرت أنغام اليوم السبت إلى الرياض استعدادا لحفلها يوم 23 وبدء البروفات قبل الحفل.