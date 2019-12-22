كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتفعل "هاشتاج"

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها الممثل عمرو يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وكتبت: "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجي وحبيبي، أنا هعايدوا بس حابة إن إنتوا كمان تعايدوه، كل واحد حابب يتكبلوا شي أو يقلوا رأي أو يدعيله دعوة حلوة، ياريت يكتبهاله مع هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف، وأكيد هتكون مفاجأة حلوة، أنا بانتظار معايدتكم، ولا تنسوا الهاشتاج".
يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش، تزوجا عام 2017، وأنجبا ابنتهما "حياة" العام الماضي.
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