منها وفاة زوجها.. 10 معلومات عن هناء الشوربجي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة الكبيرة هناء الشوربجي، اليوم، بعيد ميلادها.

ولدت هناء هريدي سعيد الشوربجي في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر من عام 1946، وتألقت في السينما والتلفزيون والمسرح لتصبح واحدة من أهم الممثلات في الثلاثة عقود الأخيرة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة هناء الشوربجي:

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج عام 1971، وهي دفعة الفنان محمد صبحي ويونس شلبي والكاتب الكبير لينين الرملي الذي تخرج من قسم الدراما والنقد بالمعهد نفسه.

- كوَّنت مع صبحي ولينين الرملي فرقة "استوديو الممثل".

- في بداية حياتها الفنية عملت هناء الشوربجي، في (فرقة رضا للفنون الشعبية) حيث قابلت زوجها الفنان الاستعراضي حسن عفيفي وتزوجا بعدها بفترة قليلة.

- لها من زوجها الفنان حسن عفيفي، ابن وابنة هما (هشام) و(ياسمين).

- قدمت خلال مسيرتها الفنية قرابة 80 عملا بين السينما والتلفزيون.

- شاركت الفنان محمد صبحي مسرحيات "ماما أمريكا، انتهى الدرس يا غبي، تخاريف، الجوكر، الهمجي، عائلة ونيس".

- توفي زوجها الفنان حسن عفيفي في 15 ديسمبر الجاري، وظهرت هناء الشوربجي في حالة انهيار تام في العزاء.

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هناء الشوربجي ترثي زوجها

- كان آخر أعمال الشوربجي فيلم "نص جوازة" ومسلسل "فوق السحاب"، ولم تشارك في أية أعمال في 2019.

- كانت من الفتيات اللواتي شاركن في فيلم "غرام في الكرنك" في عام 1967، وكانت في بداية حياتها الفنية.

- اعتذرت هناء الشوربجي عن المشاركة في مسلسل "حدوتة مرة"، للفنانة غادة عبد الرازق، لتعارض مواعيد التصوير مع ارتباطات خاصة بها، وهو ما كان سبب غيابها في رمضان الماضي.

- صرحت أنها لن تعمل في المسرح الخاص إلا مع الفنان محمد صبحي.

هناء الشوربجي تتحدث عن صبحي

- لم تكن هي بطلة مسرحية "انتهى الدرس يا غبي"، ولكن كانت البطلة الفنانة القديرة خيرية أحمد التي اعتذرت عن العمل، فرشحها زميلها محمد صبحي للمسرحية التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها وشقت طريقها نحو النجومية.