فيديو| شيكو عن وجوده مع الهضبة:"من أمتع لحظات حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان شيكو، فيديو له على مسرح ميدل بيست أثناء غناء عمرو دياب، وذلك عبر حسابه على"إنستجرام".

وكتب شيكو: "مع الهضبة على المسرح، من أمتع لحظات حياتي، موسم الرياض، ميدل بيست".

يذكر أنعمرو دياب، أحيا مساء أمس السبت، حفل ختام مهرجان "ميدل بيست" ضمن فاعليات موسم الرياض بالسعودية، ورحب "عمرو" على خشبة المسرح بعدد من الفنانين الذين شاركوه تلك الرحلة وهم محمد هنيدي، عمرو يوسف، دينا الشربيني، وأكرم حسني، وشيكو وهشام ماجد، والملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين والشاعر خالد تاج الدين.