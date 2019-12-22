أول تعليق من بوسي شلبي على عودة وزارة الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، منشورا علقت من خلاله على عودة وزارة الإعلام مرة آخرى. وكتبت بوسي: "مبروك عوده وزير الإعلام، كلمة تقدير وإعزاز لمن ساهم في عودة هذا الكيان". ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالأغلبية، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، ومنها تعيين الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزيرا الدولة للإعلام.

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