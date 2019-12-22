عمرو سعد يهنئ شقيقه "أحمد" على "مامي كوسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر أغنية "مامي كوسة"، لشقيقه أحمد سعد وهنأه عليها.

وكتب: "مامي كوسة، مبروك أغنية روعة بجد، ونجاح كبير إن شاء الله لأحمد سعد وحسن الشافعي".

وكشف الموزع الموسيقي حسن الشافعي عن بوستر أغنيته الجديدة "مامي كوسا"، التي يتعاون فيها مع الفنان أحمد سعد ومطرب المهرجانات إسلام كنكا. ونشر الشافعي البوستر الدعائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"مامي كوسا، 1 يناير 2020".

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