بالفيديو.. محمود المليجي: "فريد شوقي كان يخاف من الدم وهذا هو الفارق بيني وبينه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 22 ديسمبر 1910، ولد النجم الكبير محمود المليجي، الذي يعتبر من أهم الفنانين الذين جسدوا أدوار الشر ببراعة، حتى أن النقاد والجمهور أطلقوا عليه لقب "شرير السينما المصرية".

وفي حوار مع الإعلامي طارق حبيب، في برنامج "من الألف للياء"، قال النجم الراحل، إن فريد شوقي أخطأ حينما سافر لتركيا وقدم أفلاما هناك.

وتابع: "لو مطرحه ماكنتش سافرت، والحكاية بترجع إن مؤسسة السينما توقف إنتاجها، ونادينا وقلنا فيه منتجين برة هياخدوا الإنتاج المصري ويتباع برة، ومصر في النهاية هي الثقل الفني في الشرق الأوسط كله".

واستكمل: "بعض المنتجين لجأ لعمل شركات وهمية في تركيا، واستطاعوا جذب الفنانين بإعطائهم أجور جيدة، وفي المقابل صنع أفلام أقل قيمة من جميع النواحي، وبعض النجوم سافروا لأنهم لم يستطيعوا العمل هنا، ونادينا وحذرنا من هذا الأمر، لأننا بهذا الشكل ننقل عملنا خارج مصر، وتحدثت مع فريد، والنتيجة أن الأفلام التي تم صنعها خارج مصر لم تنجح، وحملته خسائر كبيرة".

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وعن أوجه الشبه بينه وبين فريد شوقي، قال المليجي: "نتشابه فنيا أننا مجرمين، لكن فريد المجرم الطيب، أو مجرم الصدفة، لكن المليجي مجرم السليقة".

وأضاف ضاحكا: "فريد يتظاهر بالشجاعة والفتونة، لكنه ليس فتوة في الحقيقة، فكنا نمثل سويا فيلم المغامر، وفي أحد المشاهد كان يتوجب عليه استخدام المسدس وتصويبه نحوي، فكان يدير وجهه خوفا من المسدس، كما أنه كان يخشى منظر الدم، وحينما يشاهد على سبيل المثال دجاجة مذبوحة يمشي بعيدا".

من الألف إلى الياء׃ طارق حبيب في حوار مع شرير الشاشة محمود المليجي