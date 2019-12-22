كريم عبدالعزيز يهنئ أحمد السقا بتكريمه من حفل جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان كريم عبدالعزيز صديقه الفنان أحمد السقا، بتكريمه في حفل جوائز مجلة "دير جيست"، كأحسن ممثل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة".

ونشر كريم صورة تجمعه بالسقا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"ألف ألف مبروك لصاحبي وأخويا الجدع، أحمد السقا، عشرة السنين".

وكانت مجلة "دير جيست" أعلنت، نوفمبر الماضي، عن قائمة الفائزين في استفتاء المجلة لعام 2019، والتي تضم عدد من النجوم الفائزين، بينهم: "لطفي لبيب، ونصر محروس، وأحمد حلمي، وسوسن بدر، وخالد النبوي، شيرين عبدالوهاب، وغيرهم.

ويواصل السقا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت" بطولة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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