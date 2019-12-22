فيديو.. خالد الصاوي يطرح البرومو الجديد لـ الفلوس

طرح النجم خالد الصاوي البرومو الرسمي الجديد والذي يعد الثاني لفيلم الفلوس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق الصاوي عليه قائلًا: إحنا اللي بنختار.. وأنا اختارت مكملش، والمقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.

وكان النجم الكبير تامر حسني طرح الكليب الدعائي لفيلم الفلوس، والذي يحمل أسم حلو المكان، وهو من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.

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وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن

أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول سيف النصاب المحترف، حيث تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، ويأتي ذلك في إطار كوميدي اجتماعي ليوضح عدم الثقة بين الناس.