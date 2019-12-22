بهذا الموعد.. أشريجو يحيي مهرجان شمندورة النوبي في الصاوي

يحيي أشريجو مهرجان شمندورة النوبي، والمقرر إقامة المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديمسبر الجاري، في ساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء، بسعر تذكرة 62 جنيهًا. Advertisements يذكر أن مهرجان شمندورة يحتوي على العديد من الفقرات الغنائية بمشاركة فنانين سودانيين، و فنانين أسوان، بالإضافة إلى فقرات مسرحية واستعراضية لعرض الرقصات النوبية الشعبية، كما يوجد معرض للمشغولات النوبية ورسم الحنة.

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