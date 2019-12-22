فيديو.. دويتو أوبرالي يجمع بين فيتاس وليوبوف كازارنوفسك

نشر الفنان العالمي فيتاس فيديو جديد، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وظهر فيتاس من خلاله، وهو يقدم أغنية Bésame Mucho، بشكل أوبرالي، وشاركه في الغناء الفنانة العالمية ليوبوف كازارنوفسك.

وجاء ذلك أثناء حضورهم برنامج مرحبًا أندرو، والذي يعرض على شاشة قناة الأولى الروسية.

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يذكر أن الفنان العالمي فيتاس طرح مؤخرًا كليب بعنوان Delala، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.