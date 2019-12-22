بذكرى مولده.. تعرف على أفضل أفلام رالف فاينس

يوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان رالف فاينس أو المشهور بـ" فولدمورت " في سلسلة أفلام " هاري بوتر ".
ولد رالف لأم روائية وأب مصور فوتوغرافي في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1962، حفر رالف أسمه في أذهان جمهوره ليس فقد في المملكة المتحدة ولكن أيضًا في عقول محبي الفن من مختلف الدول.
ترشح رالف لأكثر من 100 جائزة حصل منهم على 41 جائزة على مدار مشواره الفني، وفي عيد ميلاده سنتعرف على أفضل ما قدم رالف فاينس من أفلام.
سلسلة أفلام Harry Potter
يعد شخصية فولدمورت في سلسلة أفلام هاري بوتر هي من مفتاح دخول رالف فاينس للجمهور في مختلف الدول، بالإضافة لتعريفه بالجمهور فلقد تم ترشيح رالف لعدد من الجوائز من بينهم جائزة الجولدن جلوب.
فيلم The Grand Budapest Hotel
تم ترشيح الفيلم لأربع جوائز جولدن كلوب و تسع جوائز أوسكار ولقى إشادة من الجماهير والنقاد على حد سواء، الفيلم من إنتاج عام 2014 وهو من إخراج ويس أندرسون، تدور
فيلم Coriolanus
وهو فيلم إثارة تم إنتاجه سنة 2011 وقام فيه رالف بدور البطولة بالإضافة لدوره كمخرج الفيلم، تدور أحداث الفيلم حول المعاناة التي عاشتها روما بسبب الفقر والجوع إلا أن يأتي كوريولانس والذي أشعل الفتنة والشغب داخل روما بسبب آرائه المتطرفة.
فيلم the white crow
وهو أحدث أفلام رالف فاينس شارك في بطولته بالإضافة لدوره كمخرج، الفيلم من إنتاج سنة 2018، وقد حصل رالف بفضل هذا الفيلم على جائزة من مهرجان طوكيو الدولي، كذلك رشح الفيلم للجائزة الكبرى من نفس المهرجان في عام 2018.
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