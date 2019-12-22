فيديو.. لحظة استقبال أحمد عز عقب وصوله لمدينة الرياض

تلقى النجم أحمد عز استقبال حافل، وذلك عقب وصوله إلى مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، من أجل عرض مسرحيته الجديدة، والتي تحمل أسم علاء الدين.

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ويتم عرض مسرحية علاء الدين، لأول مرة ضمن موسم الرياض، ومن المقرر بدأ عرضها غدًَا وتستمر على مدار أسبوعًا كاملًا، حتي يوم

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الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن مسرحية علاء الدين، من تأليف حسن المهدي، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة كل من أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم.