أحمد عز وأول تجربة مسرحية له في الرياض

يشهد مسرح الرياض العرض الكوميدى «علاء الدين» بطولة أحمد عز فى أولى تجاربه المسرحية والتى ستقدم عرضًا يعتمد على الإبهار والإمتاع. وتعتمد المسرحية على تقنيات حديثة تستخدم لأول مرة فى المسارح العربية، لتقديم عرض عربى يضاهى النسخة العالمية للمسرحية، التى تقام على مسارح برودواى وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية. يضاهى النسخة العالمية للمسرحية، التى تقام على مسارح برودواى وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية. ويشارك فى بطولة مسرحية «علاء الدين»، أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامى مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، وهى من إخراج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو شو. إسماعيل، وسامى مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، وهى من إخراج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو شو. يذكر أن فعاليات موسم الرياض التى بدأت فى 11 أكتوبر الماضي، تشهد نشاطًا مسرحيًا يرضى عشاق المسرح، بالإضافة إلى تنوع كبير فى الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والمهرجانات والمعارض المتخصصة.

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