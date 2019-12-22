المايسترو «حازم»: اختفاء 300 لحن نادر لـ «جدي»

«القصبجى» شخصية منطوية لم تعرف طريق الإعلام بخلاف «عبدالوهاب» وسيد درويش

«العواد» أول من قدم الخطوط اللحنية وعلوم التوزيع الموسيقى

«أم كلثوم» تركت مقعد جدى خاليًا بعد وفاته وفاءً له

كان المايسترو وعازف الكمان حازم القصبجى طفلاً قبل عدة عقود, ويرى جد الأسرة الموسيقار محمد القصبجى صاعداً وهابطاً, ذاهباً لحفل «الست» أو عائداً يتأبط عوده, يركب «المترو» الذى يحب استقلاله أو يهبط منه.. بينما الركاب والمارة يحيونه من قريب وبعيد. فى هذه الأجواء نشأ حازم القصبجى والصور الأولى تأبى أن تبارح ذاكرته. والصور الأخرى لأحداث الغناء الجميل التى كانت تتكون على مقربة منه لمحمد عبدالوهاب وحليم وفريد ونجاة وشادية, وباقة فريدة عز تكرارها, فى ظل هذا الماضى الحاضر بزهو ألوانه وعطره الزكى وحاضر غير ذلك إلا فيما شذ وندر كان هذا الحوار:

● أين كانت البداية.. وأين كان محمد القصبجى؟

ـ البداية كانت فى «6 ش الطوبجى بعابدين» حيث كان جد الأسرة جميعها محمد القصبجى فهو خال جدتى.. وهو لم ينجب أولاداً، فكان الجميع أولاده، وكنا نرقبه جميعاً، نرى احتفاء الناس به، وكان لهذا أكبر الأثر فى تكويننا الأول.

● لماذا لم تحظ ثورة محمد القصبجى فى التلحين حظ ثورتى سيد درويش وعبدالوهاب؟

ـ كان القصبجى رحمه الله منطوياً على فنه، لا يعرف الطريق للإعلام شأن درويش وعبدالوهاب، وقيده العزف خلف أم كلثوم التى كان يراها بنته ومحبوبته وظل مخلصاً لهذا الحب، بينما كانت هى تتقلب ما بين المدارس التلحينية مع زكريا أحمد والسنباطى وعبدالوهاب وبليغ والموجى، وأم كلثوم كانت تحبه، وقد تركت مقعده خالياً على المسرح فى حفلاتها إكراماً ووفاءً له.

كما أن للقصبجى ثلاثمائة لحن مجهول لا نملك إلا أسماءها ضاعت بسبب عدم تسجيلها، وعدم كتابتها نوتة، عرفنا أسماءها من قصاصاته ودفاتره، ما بين مونولوج وطقطوقة وموشح، فالجميع يرى أن القصبجى ثورة ظلمت، فهو كان مشغولاً بالعمل وحده.

● أين أو كيف توصف ثورة القصبجى؟

ـ لقد درس الموسيقى الكلاسيكية وأدخل الموسيقى الشرقية فيها، وهناك تسجيل متداول له على «اليوتيوب» وهو يغنى.. «رق الحبيب» بنفس شكلها وعربها كما غنتها أم كلثوم.

● وما الفارق بين ثورته وثورة درويش وعبدالوهاب؟

ـ درويش طور الغناء العمالى والفئوى، وعبدالوهاب هو عدة ألوان ومراحل من التطوير كان يقفز بنفسه مرحلة بعد مرحلة

لتشمل كل مرحلة تطويراً بذاتها لها مقاييسها الخاصة، وقد شرفت بأن أعزف أمامه مع الفرقة الماسية فى حفل بقاعة «ألبرت هول» فى لندن يوم عيد ميلاده، وكانت حاضرة السيدة نهلة القدسى، وفاتن حمامة وغنى هانى شاكر ومحمد ثروت ونيللى وسوزان عطية ومدحت صالح، ليكون لكل ملحن حالته الخاصة، فالسنباطى مثلاً له شكله الروحى، والذين يفهمون فى الموسيقى الآن حين يسمعون إبداعات هذا الزمن الخرافية والمعجزة تمنوا لو عاشوا هذا العصر وأشعر باعتزاز ، فمما أعتز به أنى عزفت أمام عبدالوهاب والتقط لى أحد الزملاء صورة وهو خلفى فى حفل لندن مازلت أحتفظ بها.

● لماذا فصيل الكمان هو أقل الفصائل تواضعاً فى الفرق الموسيقية.. وهل أخذتك القيادة من عزفك للكمان..؟

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ـ الحقيقة أن ما تقوله صحيح، فكثيراً ما يكون عازفو الكمان متواضعين، لكني بحمد الله فرقتى تضم مجموعة من أمهر عازفى الكمان، وهم يعزفون بمهارة أيضاً فى الاستديوهات وتسجيلاتهم الخارجية، ويعجب الجماهير بعزفهم ويطلبون الإعادة، أما بالنسبة لعزفى على الكمان، فأنا أواصل العزف وأواصل تقديم «الصولوهات» منفرداً وأقوم بتسجيل الأغنيات والمقطوعات الموسيقية فى الاستوديوهات، فالكمنجات هى عصب الفرقة الموسيقية ومن غيرها تصبح الفرقة رخوة، ففرقتى تضم أكثر من خمسة عشر عازفاً على الكمان.

> كيف ترى الفارق بين عازف الكمان الآن والماضى؟

ـ عازف اليوم لابد أن يجيد قراءة النوتة الموسيقية، لأنه أصبح الآن خطوطاً توزيعية، وكانت أغانى زمان مجرد خط واحد، و«لزمات» وقديماً قال لى محمود القصبجى لكى تكون ناجحاً لابد أن تذاكر جيداً وبحمد الله قد كان، والآن يوجد مطربون لا يحبذون من يسندهم فى العزف، إذ طغى التوزيع الموسيقى على اللحن الأساسى، وصار هذا الأمر منذ فترة التسعينيات.

● متى نرى التكنولوجيا مغنية عن كثرة عازف الكمان؟

ـ التكنولوجيا لا تخلق بصمة، ولا يمكنها أن تأتى بإحساس العازف وطغيان «الأورج» أدى الى إنتاج ضعيف.

● أزمة الغناء.. كيف المخرج منها؟

ـ نحن نعيش انهياراً فنياً وانحداراً أخلاقياً، وأستغرب من

شأن «السوشيال ميديا» ففى البرامج الغنائية أجدهم يثنون على صوت وهو دون المستوى، وفى برامج أخرى أجدهم يهاجمون أصحاب الفن التافه وفى ذات الوقت يستضيفونهم ويخلقون لهم فضاء إعلامياً لا يستحقونه، فهذا ليس من حق أصحاب «السوشيال ميديا» الذين يتسببون فى نشر كل ما هو سيئ.

حتى تخرج الأجيال الجديدة مقتنعة أن هذا هو الجمال والطريق الصحيح والطبيعى للفن، وبهذا تتشوه الأجيال، وما الرداءة التى يعيشها الفن الآن إلا بسبب إعلام غير مسئول، لم يدرك حجم جريمته فى حق مصر التى بات علينا أن نعيد جمالها وبهاءها المعهود، فما يحدث فى ساحة الفن الآن مصيبة كبرى بكل المقاييس علينا تصحيحها.

كما لا تصبح الذات المصرية مستباحة تاركين الأمر للسوشيال ميديا تغير ذوق الناس حتى يصبحوا بلا ذوق، فالناس حين نكرر على مسامعهم الأصوات السيئة والأعمال الركيكة لن يتقبلوا الجمال، وهذا سبب أزمة كبيرة للفن الجاد والممتع إذ لأول مرة فى التاريخ لا يجد آذاناً صاغية كما كان فى الماضى، رغم ارتفاع مستوى الجماهير أو انخفاضها من حين الى حين.

وكان الفن فى أكثر أحواله يتنزل من أعلى حيث النخب والمثقفون والمبدعون الكبار الى أسفل حيث الجماهير المؤمنة بالرسالة الفنية المنتظرة لغيثها وكانت تتداوله فيما بينها وتردده مثل أصحاب المقام العالى، فأصبحت الفوارق المادية إن فرقت ما بين الناس، فإن الفن يجمعها ويخلق منها جميعها ذوقاً عالياً سواء بسواء.

● هناك أصوات جيدة جميلة.. ماذا ينقصها كى تستمر؟

ـ ينقصها أن تدعمها جهات الدولة وجهات خاصة تتولى تسويقها عبر السوشيال ميديا، وأن تقدم لها مشروعات فنية جديدة جديرة بالثقة وبنشرها.

وما أحدثه رموز الغناء فى العقود الماضية أنهم قدموا مشروعات فنية حقيقية، فصارت تنمية مستدامة للإنسانية، كلما ارتقى الشعب اقترب إليها، وقدم نماذج جديدة - كما كان يقدم- تحترم الفن والإنسان والوطن، وأصبحت الساحة تفرز أصواتًا تزيح أصواتاً، ولا يبقى منها إلا من يجيد تقديم أغانى زمن الفن الجميل ببراعة وتميز ومن يقدم مشروعات خاصة جديدة جميلة وهذا ما لا يحدث، بسبب ما يشبه حالة النضوب فى الجديد، فأصبح غناء أغانى التراث وباقى أعمال زمن الفن الجميل الطريق شبه الوحيد لتقديم الجمال.

● ماذا يبقى من جدكم «محمد القصبجى»؟

ـ يبقى منه ثورته التلحينية، وأنه أول من قدم الخطوط اللحنية وما يعرف بالهارمونى وعلوم التوزيع الموسيقى فى الأغنية منذ أن قدم أغنية «الطيور» لأسمهان وكان هو الذى يقوم بهذا التوزيع الموسيقى بنفسه، ويبقى منه ما أدخله كما ذكرت من شكل الموسيقى الكلاسيكية فى الموسيقى الشرقية فارتفع بها، وثورته فى عزفه على آلة العود والتطوير الذى ألحقه بها وطريقة عزفه أيضاً، حتى صار هو رمز عزف هذه الآلة على مدى أكثر من قرن وحتى الآن، ولا يوجد عازف كبير كان أو صغير شهير أو مغمور إلا وصورة «الجد» القصبجى فى خياله كرمز.