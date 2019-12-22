فيديو وصور.. أحمد حلمي يوجه رسالة لجمهوره بعد تلقيبه بأفضل ممثل كوميدي

وجه النجم أحمد حلمي رسالة شكر إلى جمهوره، وعبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019.

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ونشر حلمي بعض الفيديو والصور عقب تكريمه، ثم علق قائلًا: شكرًا لكل الجمهور اللي صوتلي وكان سبب في

أني أخد جايزة أفضل ممثل كوميدي 2019.. أنا باعتبركم أنتو الجايزة الحقيقية اللي ربنا أكرمني بيها .. وشكرًا لتشجعيكم ولحبكم .. وشكرًا لمجلة ديرجست على كل اللي بتعملوه للفن وللفنانين.. بحبكواااااااا.

يذكر أن النجم أحمد حلمي شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه، والذي يحمل أسم خيال مآتة، وهو بطولة كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.