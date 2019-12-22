كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الكيلاني برفقة عادل إمام في كواليس مسلسل "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان محمد الكيلاني، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان الشاب، مجموعة صور له برفقة عادل إمام، من كواليس مسلسله الجديد "فالنتينو"، وتفاعل معاه جمهوره وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلق "الكيلاني"، على الصورة: "مع الأستاذ عادل... لا لا لا استاذ دى تتقال على ناس كتير.. اه اه خلاص الزعيم ..لا لا برده الزعيم اتقالت على ناس كتير ده حتى بتاع كوريا الشمالية بيتقال عليه زعيم...طيب رقم 1 برده لاء العظيم لاء الرهيب لاء الأسطورة لاء مفيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه اسمه عادل إمام عشان عادل إمام واحد بس وبرده انتم فاهمين من غير ما نكتب ...شرف كبير ليا انى وقفت الوقفة دى اللهم لك الحمد"، حيث نال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

مسلسل "فلانتينو"



شارك الفنان محمد الكيلاني،فى بطولة هذا المسلسل، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدى المرغنى، اخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الكيلاني، شارك فى بطولة مسلسل" الآنسة فرح" مع عدد كبير من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت،اخراج أحمد الجندى .