تراند اليوم : كفاية خلفة بقي.. هيدي كرم إتجننت بسبب ولاد أختها-صورة

تهتم الفنانة هيدي كرم مؤخرًا بمشاركة ذكرياتها ومواقفها مع شقيقتها عبر حسابها الخاص على Instagram.
نشرت هيدي كرم صورة من الطفولة مع شقيقتها الصغرى وصورة أخرى لأبناء شقيقتها الثلاثة.
علقت هيدي على الصورتين قائلة: “عندما تصبح أختك الصغيرة أمًا لـ 3 ملائكة، كفاية كده وحياة أبوكي ما تفحميناش بالرابع”.
ردت شقيقة هيدي كرم قائلة: “تعليقك على الصورة قتلني ضحك” لترد هيدي معلقة: “مجنونة وتعمليها”.
يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “الزوجة 18″ مع حسن الرداد، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين، و”كلبش 3” مع أمير كرارة.
مسلسل “الزوجة 18” يشارك في بطولته كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.
مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد علي رزق.