تراند اليوم : كفاية خلفة بقي.. هيدي كرم إتجننت بسبب ولاد أختها-صورة

تهتم الفنانة هيدي كرم مؤخرًا بمشاركة ذكرياتها ومواقفها مع شقيقتها عبر حسابها الخاص على Instagram.‏

نشرت هيدي كرم صورة من الطفولة مع شقيقتها الصغرى وصورة أخرى لأبناء شقيقتها الثلاثة.‏

علقت هيدي على الصورتين قائلة: “عندما تصبح أختك الصغيرة أمًا لـ 3 ملائكة، كفاية كده وحياة أبوكي ما ‏تفحميناش بالرابع”.‏

ردت شقيقة هيدي كرم قائلة: “تعليقك على الصورة قتلني ضحك” لترد هيدي معلقة: “مجنونة وتعمليها”.‏

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يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “الزوجة 18″ مع حسن الرداد، ‏إخراج ‏مصطفى ‏فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين، و”كلبش 3” مع أمير كرارة‏‎.‎

مسلسل “الزوجة 18” يشارك في بطولته كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، ‏وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، ‏خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح ‏شاهين‎.‎

مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ‏وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وعمر الشناوي، وإسلام ‏جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد علي رزق‎.‎