تراند اليوم : عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج على المسرح.. فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أنقذ المطرب المصري، عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، من موقف محرج، خلال حفله الغنائي، الذي أحياه أمس السبت، في ختام مهرجان “ميدل بيست” الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، وقدم “دياب” الممثلة المصرية للجمهور، كونها الفنانة الوحيدة المشاركة في المهرجان برفقة فنانين ذكور، وذهب وأمسك يدها، وجعلها تصعد على المسرح بحسب “سبوتنيك”.

لكن عندما بدأت دينا الشربيني في الحديث مع الجمهور، كان الميكروفون معطلا، ما جعل عمرو دياب يتدارك الموقف سريعا، ويعطيها الميكروفون الخاص به، وسألت دينا الشربيني الجمهور إن كانوا سمعوها للمرة الأولى، فأجابوها بالنفي، لتعيد ما قالته، وهو أنها سعيدة للغاية بتواجدها في مهرجان “ميدل بيست” في الرياض.

ووصلت دينا الشربيني مع عمرو دياب إلى الرياض، أمس السبت، للمشاركة في الحفل الختامي لمهرجان “ميدل بيست” الغنائي، وهما برفقة عدد من الفنانين المصريين، هم محمد هنيدي وشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني، وقدم عمرو دياب في حفله الغنائي مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة.

وأقيمت فعاليات مهرجان “ميدل بيست” في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويستضيف “ميدل بيست” أهم 100 منسق أغاني (دي چي) عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.