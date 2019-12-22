تراند اليوم : نجمتي المفضلة .. هكذا إستقبل عمرو دياب دينا الشربيني في حفل مدل بيست -فيديو

اختتمت بالأمس فعاليات “ميدل بيست” التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بحفل كبير للفنان عمرو دياب.

حضر الحفل عدد من النجوم الذين صعدوا على المسرح وشاركوا دياب الغناء، ومنهم الفنانة دينا الشربيني.

قدم دياب الفنانة دينا الشربيني على المسرح كونها الفنانة الوحيدة برفقة فنانين ذكور، وذهب وأمسك يديها وجعلها تصعد على المسرح قائلا “تعالي تعالي أهلا أهلا”.

بدأت دينا في الحديث مع الجمهور لكن صوت الميكروفون لم يكن واضحا، فأعطاها دياب الميكروفون الخاص به.

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وشاركت دينا الشربيني عمرو دياب والنجوم الغناء على المسرح.

شهد الحفل تقديم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه بتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية “ريهاب” و”أفروجاك”.

قدم “ريهاب” خلال الحفل ثلاثة توزيعات جديدة لأغنيات “يوم تلات، برج الحوت، ويتعلموا” لأول مرة على خشبة المسرح.