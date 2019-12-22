فيكتوريا بيكهام تنشر صوراً من حفل عمادة ولديها كروز وهاربر

متابعة بتجــــــــــرد: أقامت مصمّمة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، مراسم عمادة لابنها كروز (14 عاماً) وابنتها الصغرى هاربر (8 سنوات)، ضم مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير العالميين.

ونشرت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورتين من حفل العمادة، الأولى لابنها كروز وابنتها هاربر داخل الكنيسة، والثانية تُظهر الولدين مع العائلة والمقربين ومع النجمة إيفا لونغوريا والمغني الشهير مارك أنتوني وهما من أباء الطفلين بالمعمودية.

وأقيم الحفل في مزرعة كوتسوولدز وكان من بين المدعوين أيضاً المغني البريطاني إلتون جون وليف تايلر.

وعلّقت فيكتوريا على الصورتين كاتبة: “لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بأطفالي هاربر وكروز وشاكرة لعائلتي وأروع عرابين”.