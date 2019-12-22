عمرو دياب يحتفي بدينا الشربيني في حفل "ميدل بيست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف المطرب المصري عمرو دياب الأنظار من الجميع في حفل "ميدل بيست"، الذي أقيم في مدينة الرياض.



وحرص عمرو دياب على الاحتفاء بأصدقائه الفنانين المصريين الموجودين في الرياض للمشاركة في فعاليات موسم الرياض للترفيه؛ مثل أكرم حسني ومحمد هنيدي.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتقديم دينا الشربينى قائلا: "السيدات أولا.. معايا الفنانة دينا الشربيني"، وبمجرد ظهور دينا على المسرح اشتعل حماس الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وغنى عمرو دياب مجموعة من أغانية الجديدة منها "يوم تلات، يتعلموا، قدام مرايتها".

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يذكر أن اليوم الثالث والأخير من حفل ميدل بيست شهد حضور ما يقرب من 170 ألف شخص وهو رقم قياسي.

وكانت فعاليات موسم الرياض للترفية قد انطلقت في 11 أكتوبر الماضي تحت شعار "تخيل" ويهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، لاكتشاف عراقة ماضي المملكة وثقافتها الفريدة والمتنوعة، ولتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية السعودية.