مصطفى سالم ينضم لأبطال فيلم "2 طلعت حرب"

يواصل الفنان مصطفي سالم تصوير مشاهده في فيلم"2 طلعت حرب"، مع المخرج مجدي احمد علي، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

ويجسد خلاله مصطفي شخصية"محمود" وهو تاجر شنطة في وسط البلد التي تدور بها الاحداث وهو صديق بطلي العمل.

الفيلم تدور احداثه حول الاوضاع التي شهدتها مصر من خلال شقة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بالقاهرة تشهد على مدار السنين تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة جدا وكأنها شاهدة على العصر.

ويشارك في بطولة العمل الذي تكتبه هانزاده فكري ويخرجه المخرج مجدي احمد علي كل من احمد وفيق ومحمود قابيل واحمد مجدي و سهر الصايغ ومنة فضالي وسمير صبري ودلال عبد العزيز وعبير صبري .

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يذكر ان مصطفي ينتظر عرض مسلسله الجديد"مملكة ابليس" خلال الفترة المقبلة وهو من اخراج احمد خالد موسي.

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