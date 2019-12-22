التعليق الأول من شهيرة على عودتها لارتداء الحجاب

بعد شهر واحد من ظهورها بدون حجاب، قررت الفنانة المعتزلة شهيرة، إثارة الجدل من جديد بعودتها للظهور بالحجاب مرة أخرى.

لكن علقت شهيرة على أمر عودتها للحجاب من جديد عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة Twitter كاتبة:"خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده انا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم فعشان نزلت صوره بإيشارب بسيط مع بنات العيله يبقي شهيره تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم".

وكانت ظهرت شهيرة، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك، بصحبة كلاً من ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وإحدى صديقاتها، وهي مرتدية للحجاب.

واكتفت بالتعليق على الصورة كاتبة: "أنا مع البنات الحلوين"، دون أي توضيح لما إذا كانت هذه الصورة جديدة، أم تم التقاطها منذ فترة.

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