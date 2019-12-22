مصطفى حجاج يطرح "يا عم الزعلان روق"

القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان الشاب مصطفى حجاج اليوم، تاسع أغانيه "يا عم الزعلان روق" من ألبومه الأخير "هتزهزه"، عبر قناة " Nj Music Productions" على موقع "يوتيوب".
وأغنية "يا عم الزعلان روق" من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، توزيع وموسيقى هاني ربيع، هندسة صوتية هاني محروس.
وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصة"، و"آه يا حنان"، و"جرح بعد جرح"، "هتزهزه"، "مجرد بس ما أفتكرك، يا مصطفى".
وتعاون حجاج في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، بينهم أمير محروس، عزيز الشافعي، محمد يحيى، توما، عنتر هلال، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبدالهادي، هيثم سليم، ياسرنور، ووسام عبد المنعم.
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