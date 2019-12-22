حسين الجسمي يطرح أغنية تساوي الكل علي اليوتيوب

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم تساوي الكل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية تساوي الكل من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل. يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خطير، وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة استماع عبر موقع يوتيوب. Advertisements قد يهمك ايضاً: الجسمي يُؤكّد أموره الخاصّة لا تعني الناس دانييلا رحمة تعلن حبّها لحسين الجسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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