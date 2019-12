أمازون تبحث عن أشخاص بشعر كثيف وتجاعيد كثيرة من أجل "ملك الخواتم"

تحت عنوان "اذا كنت تبدو كحقيبة يد جلدية أو لديك تجاعيد فهذا من شأنه أن يؤهلك للحصول على دور"، هكذا أعلنت شبكة Amazon عن حاجتها للممثلين بهذه المواصفات للعب الوحوش في المسلسل الجديد التي بصدد انتاجه.

في ثلاثية الأفلام الأصلية كان الوحوش هم جنود المشاة في جيوش أسياد الظلام، أما عن المواصفات الجسدية فقد كانوا قصيروا القامة ويشبهون البشر في الشكل مع تجاعيد في وجوههم.

الشبكة الأمريكية تبحث عن الأشخاص ممن يتعدى طولهم المتر الواحد ولابد أن يكونوا مشعرين بدرجة كبيرة من جميع الأعمار والأعراق وتضمن الإعلان جمل مثل إذا كان لديك شعر كثيف أو لديك شعر أحمر أو أبيض طبيعي أو الكثير والكثير من النمش فإن هذا الدور مناسبا لك.

وتبلغ تكلفة السلسلة التليفزيونية الجديدة مليار دولار وسترتكز أحداثها على قصة جديدة لم ترد في سلسلة أفلام The Lord of the Rings الشهيرة تدور أحداثها في العصر الثاني قبل بدء التاريخ.

هذه التكلفة المرتفعة تجعل السلسلة التليفزيونية أيضا متفوقة على سلسلة أفلام The Lord of the Rings، التي بلغت ميزانيتها نحو 281 مليون دولار وحققت إيرادات بلغت 2 مليار و917 مليون دولار عالميا.

ومن المقرر أن يلعب دور الشرير جوزيف ماويل إلى جانب ماركيلا كافيناج وإيما هورفاث بينما انسحب ويل بولتر بسبب تضارب المواعيد.

