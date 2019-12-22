صلاح عبد الله يدعو الفنانين لحضور تكريم حسن حسنى فى نقابة المهن التمثيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان الكبير صلاح عبد الله، زملاءه من الفنانين والفنانات، لحضور حفل تكريم نقابة المهن التمثيلية للفنان الكبير حسن حسنى. وكتب حسن حسنى عبر حسابه على "فيس بوك"، "الزملاء الإعزاء تدعوكم النقابة يوم25 ديسمبر لحضور تكريم فنانا الكبير القدير حبيب الكُل من الصُغيَّر للكبير النجم الأستاذ حسن حسنى .. بارك الله في صحته وإبداعه الساعة 8 مساء بمسرح النقابة شارع القصر العينى والدعوة العامة لكل الزملاء مقدمة من الصديق الحبيب النقيب الدكتور أشرف زكي"

صلاح عبد الله على فيس بوك Advertisements يذكر أن آخر أعمال النجم حسن حسنى فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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