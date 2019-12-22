تامر حسني يوجه رسالة حب وتقدير لوالدته

وجه النجم تامر حسني رسالة حب وتقدير لوالدته، خلال لقائه ببرنامج"عرب وود" على شاشة روتانا

وقال: "هقول لو أنا هعملها لوحة جدارية زي اللي أتعملت لي، أنا ممكن أكتب من هنا لشبرا، وأهم حاجة هكتبلها أمي أنا من غيرك ولا حاجة".

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كرم مساء الجمعة 22 ديسمبر، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، الفنان تامر حسني لتأثيره الإيجابي على الشباب، وذلك بحضور الموسيقار هاني مهنا، والإعلامية سلمى الشماع.

وطرح الفنان تامر حسني، أغنية "حلو المكان"، 19 ديسمبر، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي الأغنية المقرر تقديمها في فيلمه "الفلوس".

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الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وظهرت في كليب الأغنية الراقصة جوهرة، التي تشارك في بطولة الفيلم.

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